19 мая

18 мая

17 мая

Популярное

В Забайкалье отстояли от огня пять населённых пунктов

Происшествия, 

Пожар охватил 12 тысяч гектаров

Шесть чабанских стоянок и пять населённых пунктов отстояли огнеборцы во время крупного ландшафтного пожара в Забайкальском крае. Он произошёл в Оловяннинском районе. Огонь охватил площадь в 12 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Возгорание началось вблизи села Хада-Булак. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось на большие площади, поэтому руководителем тушения пожара решил присвоить ему повышенный уровень сложности. Произошло наращивание сил и средств тушения. Для борьбы с огненной стихией привлекли расчёты пожарно-спасательных и пожарных частей края и добровольцев. 

Всего для ликвидации возгорания задействовали 77 человек и 22 единицы техники. В 6 утра 18 мая очаг удалось локализовать. Тушение продолжается.

Палы значительно меньше по площади, но также представлявшие угрозу населённым пунктам из-за сильного ветра, ликвидировали в Приаргунском и Шилкинских районах. –17 по18 мая – в условиях сильной ветровой нагрузки подразделения пожарной охраны Забайкалья ликвидировали 32 возгорания сухой растительности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 18 мая тушили сложные лесные пожары.

лесные пожары Забайкальский край пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии трагически погиб 48-летний забайкалец
В Бурятии трагически погиб 48-летний забайкалец
Происшествия, 19.05.2024
Он утонул в реке у прибрежного села
Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Житель Бурятии получил срок за собранную коноплю
Происшествия, 18.05.2024
Растение он собрал недалеко от дома 
Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе
Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе
Происшествия, 18.05.2024
Владелец кафе не смог оспорить решение суда
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары
Происшествия, 18.05.2024
Возгорания возникли по вине человека
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
В Улан-Удэ сотрудники ЧОП избили постояльца гостиницы
Происшествия, 17.05.2024
Возбуждено уголовное дело о превышении полномочий
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
17-летний улан-удэнец угнал мотоцикл
Происшествия, 17.05.2024
Его задержали бдительные росгвардейцы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^