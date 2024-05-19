В Забайкалье отстояли от огня пять населённых пунктов

Пожар охватил 12 тысяч гектаров

Шесть чабанских стоянок и пять населённых пунктов отстояли огнеборцы во время крупного ландшафтного пожара в Забайкальском крае. Он произошёл в Оловяннинском районе. Огонь охватил площадь в 12 тысяч гектаров, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Возгорание началось вблизи села Хада-Булак. Из-за сильного ветра пламя стремительно распространялось на большие площади, поэтому руководителем тушения пожара решил присвоить ему повышенный уровень сложности. Произошло наращивание сил и средств тушения. Для борьбы с огненной стихией привлекли расчёты пожарно-спасательных и пожарных частей края и добровольцев.

Всего для ликвидации возгорания задействовали 77 человек и 22 единицы техники. В 6 утра 18 мая очаг удалось локализовать. Тушение продолжается.

Палы значительно меньше по площади, но также представлявшие угрозу населённым пунктам из-за сильного ветра, ликвидировали в Приаргунском и Шилкинских районах. –17 по18 мая – в условиях сильной ветровой нагрузки подразделения пожарной охраны Забайкалья ликвидировали 32 возгорания сухой растительности.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии 18 мая тушили сложные лесные пожары.