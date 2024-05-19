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В Улан-Удэ беспощадно дорожают квартиры на «вторичке»

В Улан-Удэ беспощадно дорожают квартиры на «вторичке»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За год они наценились почти на 19%

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали стоимость жилья на вторичном рынке в 70 крупнейших городах страны.  В среднем по России квадратный метр в апреле подорожал на 0,6%, до 113 061 рубля, а за год – на 12,4%. 
 
За квартиру просят примерно 5 миллионов 956 тысяч. За месяц апартаменты в старых домах стали дешевле на 0,3%, зато с 2023-го наценились на 10,8%.

В Улан-Удэ «квадрат» на вторичке оценивается примерно в 124 308 рублей. В середине весны его стоимость увеличилась на 1,3%, за год – на 22,8%. Жильё в столице Бурятии сегодня можно приобрести примерно за 6 миллионов 280 тысяч (-0,3% в апреле при росте в 18,8% за 12 месяцев).

В Чите квадратный метр продают за 125 288 рублей, квартиру – в среднем за 6 миллионов 800 тысяч, в Иркутске – за 127 697 и 6 миллионов 727 тысяч соответственно. Там, как и в Улан-Удэ, в минувшем месяце наблюдалось снижение цен на саму недвижимость (на 0,6% и 1,5%).
 
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы вторичное жильё начнёт дешеветь в связи с ожидающейся отменой льготной ипотеки.

- Заградительные ставки по ипотеке на «вторичке» сделали своё дело, и если сейчас продолжается некоторый рост цен, то в основном – за счёт перехода купленных новостроек на регулярный рынок, – пояснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. – Их стоимость на 15% выше среднерыночной и может быть больше, чем в жилом фонде советской постройки, на 20 с лишним процентов.
 
По словам эксперта, старое жильё дешевеет наиболее быстрыми темпами. К концу года апартаменты на вторичке могут упасть в цене ещё на 3-5%. Кстати, квартира в новостройке обойдётся улан-удэнцам почти в 7 миллионов.
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