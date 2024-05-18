Улан-удэнка отсудила компенсацию после получения травмы в кафе

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Владелец кафе не смог оспорить решение суда



Улан-удэнка обратилась в суд с требованием взыскать с индивидуального предпринимателя убытки, понесённые в результате получения травмы.



Женщина получила травму ноги на входе в помещение кафе индивидуального предпринимателя, оступившись на незакреплённой должным образом плите.



Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о частичном удовлетворении требований истца. С бизнесмена в пользу пострадавшей взыскана компенсация морального вреда в размере 30 000 рублей, утраченный заработок в 40 987 рублей, материальный ущерб в 6 533 рублей, штраф в 38 760 рублей.



Предприниматель с решением суда первой инстанции не согласился.



- Представитель ответчика в апелляционной жалобе указал, что карта травматики, на которую сослался суд первой инстанции, не соответствует требованиям относимости, допустимости и достоверности, и не подтверждает факт получения истцом травмы в кафе и по вине ответчика. Полагает, что в материалах дела отсутствуют доказательства, подтверждающие вину ответчика, что в действиях истца усматривается злоупотреблением правом. Считает, что к показаниям свидетелей, допрошенных в суде первой инстанции, необходимо было отнестись критически, поскольку кроме их показаний, иных достоверных доказательств наличия на крыльце кафе незакрепленных плит, не представлено, - рассказали в Верховном суде Бурятии.



В итоге судебная коллегия не усмотрела оснований для повторной оценки доказательств, представленных в материалах дела. Суд первой инстанции подробно описал и оценил все доказательства, совокупность которых позволила суду прийти к выводу о наличии оснований для удовлетворения требований истца.



- Кроме того, бремя доказывания отсутствия вины в причинении вреда в соответствии с пунктом 2 статьи 1064 Гражданского кодекса РФ возлагается на ответчика, однако ответчиком не представлено доказательств, подтверждающих отсутствие его вины, - заключили в суде.

