В столице Бурятии взялись за забитые ливнёвки

Их вовсю очищают от песка и мусора



В Улан-Удэ вплотную взялись за ливневые канализации. В четверг, 16 мая, в порядок привели те, что находятся на улице Цивилёва. К работам приступили сразу после того, как земля прогрелась и лёд растаял, рассказали в городском комбинате по благоустройству.



Кроме того, коммунальщики отремонтировали ливнёвку на улице Краснодонская. Сооружения очищают от песка и мусора. Сначала – ручным способом, затем – с помощью канало-промывочной машины.



На очистку одного участка протяжённостью в 100 метров требуется в среднем 3-4 дня. Всё зависит от его загрязнённости и от местоположения ливневой канализации. Все работы должны завершить к 15 июня.