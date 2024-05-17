Их вовсю очищают от песка и мусора
В Улан-Удэ вплотную взялись за ливневые канализации. В четверг, 16 мая, в порядок привели те, что находятся на улице Цивилёва. К работам приступили сразу после того, как земля прогрелась и лёд растаял, рассказали в городском комбинате по благоустройству.
Кроме того, коммунальщики отремонтировали ливнёвку на улице Краснодонская. Сооружения очищают от песка и мусора. Сначала – ручным способом, затем – с помощью канало-промывочной машины.
На очистку одного участка протяжённостью в 100 метров требуется в среднем 3-4 дня. Всё зависит от его загрязнённости и от местоположения ливневой канализации. Все работы должны завершить к 15 июня.
В столице Бурятии взялись за забитые ливнёвки
Общество, Фото:
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