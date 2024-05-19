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Футбольный клуб «Бурятия» провёл выездной матч в Чите

Футбольный клуб «Бурятия» провёл выездной матч в Чите
Общество,  Фото:скриншот с видеотрансляции на YouTube

ФК уступил противнику с минимальным счётом

В воскресенье, 19 мая, футбольный клуб «Бурятия» сыграл четвёртый матч в рамках чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу среди мужчин «Третья лига». Игра прошла в Чите с одноимённым клубом на стадионе «Локомотив».

Первый тайм прошёл в равной борьбе. Голов забито не было А вот вторую половину встречи сильнее начала «Чита», заменив в перерыве трёх игроков.

На 52 минуте мяч в ворота бурятской команды провёл Артём Парфёнов. На 57-ой «Бурятия» опасно атаковала: мяч прошёл впритирку со штангой

На 68-ой уже «Чита» имела шанс забить второй гол. Но футболисты из Улан-Удэ сумели отбиться.

После серии рикошетов в штрафной площади читинцев «Бурятия» имела возможность отыграться в 85 минуте. Но встреча так и закончилась с минимальным преимуществом «Читы» – 1:0.

Как ранее сообщал «Байкал-Daily», из трёх первых матчей чемпионата «Бурятия» выиграла два, набрав к пятому туру (четвёртый ФК пропустил, так как в чемпионате играют 11 команд)  шесть очков. Столько же осталось и после поражения в четвёртой игре в столице Забйкалья.

В шестом туре футболисты из Улан-Удэ сыграют 31 мая в Новокузнецке одноимённым клубом.

В первом круге «Бурятия» проведёт в Улан-Удэ ещё всего две игры. Они пройдут уже в середине лета. 5 июля в десятом туре игра с ФК «Новосибирск-М». В 11 туре ФК «Бурятия» примет футболистов «Динамо-Барнаул-М». Эти матчи станут завершающими в первом круге чемпионата. А 12 июня наш клуб сыграет в Улан-Удэ матч кубка Сибири с «Читой».

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ФК "Бурятия" футбол Чита спорт

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