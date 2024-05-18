В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона

Тайлган откроет сезон шаманских жертвоприношений



25 мая на горе Ёрд в Иркутской области состоится тайлган, посвящённый Хану Хото-баабаю и тринадцати Хатам. Этот обряд занимает первичное положение в иерархии тайлганов и открывает новый сезон шаманских жертвоприношений в Прибайкалье. Для участия в обряде необходимо подать заявку на электронную почту совета шаманских общин региона: booirk@yandex.ru.



- Так вы сможете отправить свои молитвы Отцу Ольхона и небесным покровителям, а также просить благословения для себя и своих близких, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Тайлган начнётся в 12:00. Обряд исполнят мужчины. Атрибуты для подношения: тарасун, молоко, саламат, заваренный чай. Женщины (арюун) также могут присутствовать вблизи от участников.



Возрастное ограничение: 16+.

