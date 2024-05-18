18 мая

17 мая

Популярное

В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона

В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Тайлган откроет сезон шаманских жертвоприношений

25 мая на горе Ёрд в Иркутской области состоится тайлган, посвящённый Хану Хото-баабаю и тринадцати Хатам. Этот обряд занимает первичное положение в иерархии тайлганов и открывает новый сезон шаманских жертвоприношений в Прибайкалье. Для участия в обряде необходимо подать заявку на электронную почту совета шаманских общин региона: booirk@yandex.ru.

- Так вы сможете отправить свои молитвы Отцу Ольхона и небесным покровителям, а также просить благословения для себя и своих близких, - сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.

Тайлган начнётся в 12:00. Обряд исполнят мужчины. Атрибуты для подношения: тарасун, молоко, саламат, заваренный чай. Женщины (арюун) также могут присутствовать вблизи от участников.

Возрастное ограничение: 16+.
Иркутская область тайлган шаманизм Ольхон

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
В Иркутской области помолятся хозяину Ольхона
Общество, 18.05.2024
Тайлган откроет сезон шаманских жертвоприношений
В Улан-Удэ до +22 градусов
В Улан-Удэ до +22 градусов
Общество, 18.05.2024
В республике сохранится ветреная погода 
У озера Бурятии состоится чемпионат по ориентированию
У озера Бурятии состоится чемпионат по ориентированию
Общество, 17.05.2024
Также будет проведено первенство региона
В Бурятии проходит фотоконкурс о домашних животных
В Бурятии проходит фотоконкурс о домашних животных
Общество, 17.05.2024
Участники в работах должны показать ответственное отношение к питомцам
В вузе Бурятии создали софт для производства и покраски изделий
В вузе Бурятии создали софт для производства и покраски изделий
Общество, 17.05.2024
ИТ-решение может заместить импортные технологии в авиастроении
В Улан-Удэ проведут районный Сурхарбан
В Улан-Удэ проведут районный Сурхарбан
Общество, 17.05.2024
Праздник состоится в Железнодорожном районе
В Бурятии принесут подношения Лусууд-хану Байкала
В Бурятии принесут подношения Лусууд-хану Байкала
Общество, 17.05.2024
Молебен состоится в Кабанском районе
По Улан-Удэ пройдёт крестный ход
По Улан-Удэ пройдёт крестный ход
Общество, 17.05.2024
Православные Бурятии отметят день празднования одной из самых почитаемых икон
В Бурятии отремонтируют дорогу в Селенгинском районе
В Бурятии отремонтируют дорогу в Селенгинском районе
Общество, 17.05.2024
Работы проводят на участке протяжённостью 7,4 км
В Улан-Удэ летом опять не будет работать бассейн ФСК
В Улан-Удэ летом опять не будет работать бассейн ФСК
Общество, 17.05.2024
В нём планируют провести очередные профилактические работы
Бурятские борцы выиграли 7 медалей чемпионата Монголии
Бурятские борцы выиграли 7 медалей чемпионата Монголии
Общество, 17.05.2024
В копилке мастеров ковра - 1 золото, 3 серебра и 3 бронзы
В Бурятии открылся центр по приёму экзаменов для иностранцев
В Бурятии открылся центр по приёму экзаменов для иностранцев
Общество, 17.05.2024
На данный момент это единственный подобный центр в регионе
В Иркутской области ограничат розничную продажу алкоголя
В Иркутской области ограничат розничную продажу алкоголя
Общество, 17.05.2024
Запрет будет действовать в дни проведения последних звонков
В Бурятии определили чемпионов среди спортсменов с ПОДА
В Бурятии определили чемпионов среди спортсменов с ПОДА
Общество, 17.05.2024
В соревнованиях участвовали 10 команд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^