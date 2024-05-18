В Бурятии студентка создаёт восстанавливающие напитки для спортсменов

Она сама занимается боксом

Новая разработка студентки Института пищевой инженерии и биотехнологии (ИПИБ) Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ) Евгении Уладаевой позволит вывести на рынок новый изотоник для всех, чей труд связан с физическими нагрузками: спортсменов, шахтеров, строителей.

Изотоник, по данным «Байкал-Daily», - это напиток, который содержит ингредиенты, необходимые для поддержания водного баланса в организме и восполнения потерь калия, натрия, кальция.

Как рассказала автор проекта газете «Час Пик», идея пришла ей на тренировках. Девушка с 12 лет занимается боксом. Она кандидат в мастера спорта России по этому виду.

На тренировках, по словам Уладаевой, простая вода не может восстановить потери жидкости, так как в ней недостаточно важных микроэлементов и витаминов. Поэтому для поддержания водно-солевого баланса спортсмены обычно пьют изотоники. Изучив их состав, она поняла, что в таких напитках много ненатуральных элементов: синтетические неорганические соли, консерванты и сахар.

- Мой научный руководитель, директор ИПИБ Анна Щёкотова посоветовала мне попробовать заменить воду в изотонических напитках на какой-нибудь жидкий молочный компонент: молоко, сыворотку или плазму. Они остаются после производства масла, - рассказала автор проекта. - Сливать молочную сыворотку в канализацию незаконно, так она наносит большой вред экологии. Кроме того, сыворотка содержит много легкоусвояемых микро- и макроэлементов в органической форме, а также витамины и аминокислоты. Тогда я решила, а почему бы не превратить «молочные» отходы в доходы и сделать изотоники на основе сыворотки? Так мы создадим полезный продукт и найдем отходам новое применение, что для предприятий сейчас очень актуально.

Проект находится на этапе подбора рецептуры, исследования качественного состава, проверке функциональных свойств. Напиток будет обогащен экстрактами дикоросов Бурятии, такими, как Саган-дали, Иван-чай или чабрец. Это обеспечит антиоксидантную защиту на тренировках и соревнованиях, повысит тонус, улучшит вкус продукта, усилит его органолептические и функциональные свойства и, главное, увеличит сроки хранения напитка. Кроме того, использование растений позволит поддержать местных производителей. Реализация проекта позволит вывести на рынок новый импортозамещающий продукт не только для спортсменов, но и для тех, кто перенес острые респираторные заболевания или пищевые отравления.

Разработка получила грант по программе «Умник» в полмиллиона рублей и субсидию на реализацию от правительства Бурятии на ту же сумму. В создании продукта Евгении помогают преподаватели кафедры «Технология продуктов животного происхождения. Товароведение» Раджана Аюшеева и Александра Цыжипова, а также директор ИПИБ Анна Щёкотова. В команду проекта также входит студентка направления «Товароведение» Светлана Онетова.

- Не бойтесь следовать за своими идеями, участвовать в разных конкурсах и грантах, проявлять себя, - отметила Евгения Уладаева. - Ведь сегодня государство, научное сообщество, наш университет и его индустриальные партнеры активно поддерживают молодежь и важные, яркие и интересные инициативы.

В планах команды получить патент на способ производства обогащенного изотонического напитка, а в дальнейшем перейти к продаже технологии молочным предприятиям и предприятиям по производству спортивного питания. В перспективе есть возможность организовать и собственное производство.

Сегодня на рынке нет полного аналога такого продукта, отметили в пресс-службе ВСГУТУ.





Проект также поможет решить экологическую проблему с переработкой молочной сыворотки.