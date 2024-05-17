Жителя Бурятии оштрафовали на 100 тысяч за ложный донос

Мужчина соврал о краже
В феврале 2024 года житель села Кырен Тункинского района пришёл в полицию и сообщил о краже с банковского счёта. Вот только никакой кражи на самом деле не было, а мужчина хотел ложно обвинить своего знакомого.
Тем самым, мужчина ввёл правоохранительные органы в заблуждение и создал угрозу безосновательного уголовного преследования в отношении потерпевшего.
Действия обвиняемого квалифицировали по ч.2 ст.306 УК РФ, как заведомо ложный донос о совершённом преступлении, соединённое с обвинением лица в совершении тяжкого преступления.
Приговором суда сельчанин признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в 100 000 рублей.
- Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Тункинском районном суде.
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