За два года предприниматели Бурятии вложили в туризм миллиард рублей

Столько же получено из федерального бюджета

Росстат опубликовал данные по развитию туризма в Бурятии за 2023 год, сообщил в своём телеграм-канале Алдар Доржиев, министр туризма республики.

«В 2023 году объём платных услуг, которые оказываются в туристической отрасли Бурятии, вырос на 17% по сравнению с 2022 годом. Он составляет 4,3 млрд рублей, - отметил он. - С учетом мультипликативного эффекта от транспорта, общепита, учреждений культуры, особо охраняемых природных территорий (ООПТ), продажи сувениров и др. валовая добавленная стоимость туризма составляет 16,3 млрд рублей».

Таким образом, вклад туризма в валовый региональный продукт Бурятии составляет 3,7%. Это позволяет республике входить в топ-20 туристических регионов России.

«Этому во многом способствовала федеральная поддержка по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», - подчеркнул Доржев. - В 2022-2023 годах общий объём предоставленных Бурятии субсидий превысил 1 млрд рублей. Около миллиарда рублей в отрасль туризма вложили предприниматели Бурятии».

