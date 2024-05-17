В столице Бурятии отремонтировали 35 колодцев

А всего в порядок хотят привести более 200



С начала года в Улан-Удэ привели в порядок 35 колодцев. Всего отремонтировать хотят 218 – 93 водопроводных и 125 канализационных. Об этом рассказали в МУП «Водоканал».



Специалисты проводят комплексную реконструкцию коллекторов – это замена изношенных люков и плит перекрытия, запорной арматуры, установка новых пожарных гидрантов и железобетонных колец и монтаж доборных.



- Мы проводим регулярное плановое обслуживание колодцев. Это помогает обеспечивать должное качество воды, избегать аварийных ситуаций, которые возникают из-за мелких неисправностей, и продлевает срок службы оборудования и сантехники, – рассказал начальник производственно-технического отдела «Водоканал» Михаил Ширеторов.



Кроме того, в 2024-ом сотрудники предприятия заменят 2275 метров сетей – 2070 водопроводных и 205 – канализационных.

