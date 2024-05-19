За сутки она опустилась сразу на 7 сантиметров
Селенга в столице республики опять пошла на спад. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 19 мая её уровень составлял 51 сантиметр (от нулевой отметки гидропоста). Река снизилась сразу на 7 сантиметров, а днём ранее, 18-го числа – на 11. Уда опустилась ещё на 1 см, до 104-х.
Уровень воды в Байкале достиг 456,31 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он повысился на сантиметр.
В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга
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