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В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга

В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
За сутки она опустилась сразу на 7 сантиметров

Селенга в столице республики опять пошла на спад. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 19 мая её уровень составлял 51 сантиметр (от нулевой отметки гидропоста). Река снизилась сразу на 7 сантиметров, а днём ранее, 18-го числа – на 11. Уда опустилась ещё на 1 см, до 104-х.

Уровень воды в Байкале достиг 456,31 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он повысился на сантиметр.


Селенга Уда реки

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