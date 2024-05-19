В Улан-Удэ начала резко снижаться Селенга

Экономика, Фото: Сергей Тарасенко

За сутки она опустилась сразу на 7 сантиметров



Селенга в столице республики опять пошла на спад. По данным Бурятского гидрометцентра, к утру 19 мая её уровень составлял 51 сантиметр (от нулевой отметки гидропоста). Река снизилась сразу на 7 сантиметров, а днём ранее, 18-го числа – на 11. Уда опустилась ещё на 1 см, до 104-х.



Уровень воды в Байкале достиг 456,31 метра по тихоокеанской системе высот. За последние сутки он повысился на сантиметр.





