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В Бурятии женщину, прикарманившую чужой мобильник, нашли по геолокации

В Бурятии женщину, прикарманившую чужой мобильник, нашли по геолокации
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она подобрала телефон в подъезде и сразу же сожгла чехол и симки

Недавно перед судом предстала 42-летняя жительница баунтовского посёлка Багдарин, которая украла чужой сотовый телефон. Произошло всё ещё в октябре 2022-го. Односельчанин женщины потерял мобильник в подъезде многоквартирного дома и хватился его уже утром.

Дама, которая нашла смартфон, решила забрать его себе. Сим-карты и чехол она сожгла, а свою добычу припрятала. Владелец сотового обратился в полицию и на всякий случай скачал приложение, по которому можно отследить местоположение гаджета.

Телефон сельчанка достала только спустя три месяца – зарядила его и поставила свою сим-карту. Она была уверена: времени прошло достаточно, чтобы хозяин мобильника перестал искать его. Но не тут-то было. Мужчине пришло уведомление, что смартфоном кто-то начал пользоваться. А геолокация помогла определить его местоположение – вплоть до номера квартиры.

Владелец сотового отправился к похитительнице. Та такого поворота дел явно не ожидала, но отпираться не стала и тут же вернула гаджет. Уголовное дело рассмотрели в особом порядке, без судебного разбирательства, поскольку женщина согласилась с предъявленным ей обвинением. На заседании она попросила прекратить дело в связи с примирением с потерпевшим.

Последний тоже ходатайствовал о прекращении уголовного дела – претензий к односельчанке у него не было, да и ущерб она возместила. В итоге злоумышленницу освободили от уголовной ответственности. Постановление пока не вступило в законную силу.

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