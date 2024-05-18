Из-за животных может произойти ДТП
Жителей Бурятии призывают соблюдать скоростной режим и быть внимательными в тёмное время суток на федеральной трассе от Улан-Удэ до города Кяхта. Это связано с бесконтрольным скота.
- По данным ГИБДД ОМВД в 2022 году было зафиксировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в 2023 году – 14 ДТП, в 2024 – 2 ДТП, где пострадали водители и пассажиры по причине наезда на крупно рогатый скот, - сообщает администрация Селенгинского района.
Автомобилистов просят быть предельно внимательными за рулём: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефоны.
В Бурятии водителей просят не гонять из-за скота на дороге
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