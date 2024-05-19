В Бурятии опять спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность

Она ожидается в восьми районах республики



В Бурятии объявили чрезвычайно высокий, пятый класс пожарной опасности. В понедельник, 20 мая, её обещают в Закаменском, Заиграевском, Иволгинском, Курумканском, Муйском, Селенгинском, Тарбагатайском и Хоринском районах. Об этом сообщили в республиканском МЧС.



В Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Еравнинском, Окинском и Тункинском прогнозируют высокий (четвёртый) класс ПО.



Жителям напомнили, что в республике действует особый противопожарный режим. Вход и въезд в леса сейчас запрещён. Кроме того, нельзя сжигать сухую траву и мусор, использовать открытые источники огня и бросать на землю горящие окурки и спички.



