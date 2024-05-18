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Два жителя Бурятии, работавшие на мошенников, обманули стариков на 2,2 млн

Два жителя Бурятии, работавшие на мошенников, обманули стариков на 2,2 млн
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Они забирали деньги у обманутых пенсионеров

С начала года жертвами интернет-преступников стали 1 077 жителей Бурятии, в том числе за последнюю неделю +64. Причинённый ущерб составил 218 млн рублей (+ 12,2 млн рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1 400 тыс. рублей.

Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участников организованной группы, занимавшейся телефонными мошенничествами в отношении жителей Улан-Удэ.

Следствием установлено, что преступную группу создали неизвестные для выманивая денег пожилых людей путём обмана. Участники преступной группы (так называемые «операторы»), осуществляли звонки на стационарные городские телефоны, представлялись следователями и врачами, сообщали, что внук или внучка потерпевшего стали виновниками дорожно-транспортных происшествий и требовали деньги для возмещения вреда здоровью пострадавшим, сообщив, что это единственное условие, при котором уголовное дело в отношении родственника не будет возбуждено.

Получив согласие на передачу денег, «операторы» направляли домой к потерпевшим «курьера» - жителя Улан-Удэ, которого ранее посредством сети «Интернет» вовлекли в преступную деятельность. Последний приезжал домой к потерпевшим, сообщал, что его направил следователь, забирал у пожилых граждан денежные средства.

Совершив два таких преступления, «курьер» вовлёк в преступную деятельность своего родственника, в сговоре с которым совершил ещё три подобных преступления. Общая сумма ущерба составила более 2,2 млн рублей.

- Деятельность указанных лиц пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками республиканского министерства внутренних дел. При задержании у них изъято 55 тысяч рублей, похищенных у потерпевших. В период предварительного следствия в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

«Курьеру» инкриминируется совершение пяти преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в значительном и крупном размерах, организованной группой». Ему грозит до десяти лет со штрафом и ограничением свободы.

Его родственнику инкриминируется совершение три преступлений по статье «Мошенничество». Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет со штрафом и ограничением свободы.

мошенничество прокуратура

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