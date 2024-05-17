В Бурятии определили чемпионов среди спортсменов с ПОДА

В соревнованиях участвовали 10 команд
15 мая в Улан-Удэ в третий раз прошёл чемпионат Республики Бурятия по дисциплинам спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Состязания проходили в таких видах спорта, как пауэрлифтинг, армрестлинг, настольный теннис, дартс, шахматы и шашки.
Всего в чемпионате участвовало 125 спортсменов из 10 команд: от трёх районов города Улан-Удэ, Загорска, а также от Джидинского, Кяхтинского, Еравнинского, Бичурского, Мухоршибирского и Иволгинского районов.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, было разыграно 28 комплектов медалей в личном зачёте среди мужчин и женщин. Победителями чемпионата стали:
Пауэрлифтинг
- Иванов Владимир (в/к до 65 кг) – Октябрьский район;
- Назаров Владимир (в/к до 80 кг) – Загорск;
- Аюшеев Виктор (в/к свыше 80 кг) – Кяхтинский район;
- Батуева Оксана (в/к до 61 кг) – Джидинский район;
- Цыбендоржиева Елена (в/к до 73 кг) – Джидинский район;
- Колодина Ольга (в/к свыше 73 кг) – Загорск.
Армрестлинг
- Хомяков Виталий (в/к до 75 кг, на левой руке) – Загорск;
- Мигутский Максим (в/к до 75 кг, на правой руке) – Мухоршибирский район;
- Цыренов Цырен-Дондок (в/к свыше 75 кг, на левой руке) – Еравнинский район;
- Ярин Максим (в/к свыше 75 кг, на правой руке) – Загорск;
- Батуева Оксана (в/к до 65 кг, на левой руке) – Джидинский район;
- Балтуева Дарина (в/к до 65 кг, на правой руке) – Иволгинский район;
- Нимаева Татьяна (в/к свыше 65 кг, на левой руке) – Иволгинский район;
- Нимаева Татьяна (в/к свыше 65 кг, на правой руке) – Иволгинский район.
Настольный теннис
- Давыдов Родион (категория «поражение н/к») – Железнодорожный район;
- Саляхов Никита (категория «поражение в/к») – Железнодорожный район;
- Шаманов Виктор (категория «колясочники») – Загорск;
- Гулгенов Бадмажаб (категория «прочие заболевания») – Железнодорожный район;
- Хилькевич Людмила (категория «поражение н/к») – Советский район;
- Хуриганова Санжай-Ханда (категория «поражение в/к») – Кяхтинский район;
- Татарова Любовь (категория «колясочницы») – Загорск;
- Сутемьева Марина (категория «прочие заболевания») – Еравнинский район.
Шахматы
- Митыпов Баир – Железнодорожный район;
- Абзаева Людмила – Иволгинский район.
Шашки
- Раднаев Валентин – Загорск;
- Цыбендоржиева Елена – Джидинский район.
Дартс
- Иванов Владимир – Октябрьский район;
- Занабадарова Людмила – Загорск.
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