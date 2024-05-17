В Бурятии прошли учения по ликвидации условного очага чумы





16 мая в Кяхтинском районе Бурятии прошли районные командно-штабные учения по отработке навыков при локализации и ликвидации условного очага чумы мелких жвачных животных.- Целью учений является не только отработка теоретических и практических навыков, но и налаживание взаимодействия между заинтересованными ведомствами, - сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.Отмечается, что в мероприятии было задействовано 13 звеньев взаимодействующих структур.