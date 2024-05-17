В Бурятии с начала года выявили 152 больных ВИЧ-инфекцией

ВИЧ-инфекция остаётся неизлечимым заболеванием, но успехи в лечении позволили перевести это заболевание в разряд хронических



В Бурятии за все годы выявлено 11 264 случая ВИЧ-инфекции, 1346 - больных СПИДом.



В том числе с начала 2024 года выявлено 152 больных ВИЧ-инфекцией и 35 – СПИДом.



Ежегодно увеличивается охват населения обследованием на ВИЧ-инфекцию, в прошлом 2023 году в республике обследовали более 305 тысяч человек.



- Ежегодно каждое третье воскресенье мая проводится День памяти умерших от СПИДа. Символ движения — красная лента. Впервые в истории день памяти состоялся в 1983 году. На тот момент было зарегистрировано лишь несколько тысяч случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, и о ней было известно крайне мало. Организаторами проведения акции памяти умерших от СПИДа стали люди, пережившие потерю родных и друзей от этого заболевания, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



День памяти сегодня – это возможность продемонстрировать готовность противостоять распространению ВИЧ-инфекции, привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ/СПИДа, к интересам людей, живущих с ВИЧ.



На сегодня ВИЧ-инфекция остаётся неизлечимым заболеванием, но достигнутые успехи в лечении, направленном на подавление активности вируса, позволили перевести это заболевание в разряд хронических, тем самым, значительно продлить жизнь ВИЧ-инфицированных людей. Но самое главное в личной профилактике ВИЧ-инфекции – это изменение отношения населения к своему здоровью, исключение рискованного образа жизни.



- Каждый должен понимать, что только сам человек – главное звено в сохранении своего здоровья, и он несёт ответственность за защиту от заражения как самого себя, так и других людей. Поэтому каждый может внести свой вклад в дело борьбы с эпидемией, уберечь себя и своих близких, проходя своевременное тестирование, формируя ответственное отношение к собственному здоровью, - отмечают в управлении.



Основные меры предупреждения инфицирования:



- избегайте случайных половых партнеров, при любых сексуальных контактах всегда используйте презерватив;

- откажитесь от приёма наркотиков;

- чтобы предотвратить передачу инфекции от матери к ребёнку, следует соблюдать предписания лечащего врача, они входят в план подготовки ВИЧ-инфицированной беременной к родам и последующему уходу за младенцем;

- периодически проходите обследование на предмет наличия ВИЧ.





Куда можно обратиться?



- ГБУЗ «Республиканский центр профилактики и борьбы со СПИД», Улан-Удэ, ул. Цивилева, д.41.



Горячая линия: 8(3012) 37-98-85. Телефон доверия: 8(3012) 46-11-55.

