Местами ожидаются осадки
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 мая по республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12, в отдельных районах 17-22 м/с. Днём +12,+17, местами +3,+8.
В Улан-Удэ преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 12-17 м/с. Температура днём +13,+15.
В Бурятии сегодня пасмурно
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