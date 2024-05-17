Улан-удэнцев попросили не седлать коней и быка в центре города





На обустройство мини-парка в 2022 году потребовалось 18 с лишним миллионов рублей. Сами скульптуры из искусственной травы достаточно дорогие. К примеру, «Конь на дыбах» тогда обошёлся в 219 тысяч 764 рубля, ещё две лошади – в 277 963 рубля каждая, а музыкальный инструмент – в 496 858.



