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Улан-удэнцев попросили не седлать коней и быка в центре города

Улан-удэнцев попросили не седлать коней и быка в центре города
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожан призывают бережно относиться к дорогим топиариям

На днях в столице Бурятии начали обустраивать летнюю зону отдыха. Мини-парк с топиариями, беседками и качелями в центре города развернут уже в третий раз. Впервые он появился там летом 2022-го.

Помимо рояля и коней, на площади Советов будут ещё четыре фигуры из искусственной травы – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё центр Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.

 
Многие очень любят забираться на топиарии ради эффектных фото, хотя они для этого вообще не предназначены. Горожан просят не седлать коней, быка и других животных. К тому же хорошие снимки можно сделать, просто стоя рядом с фигурами.

- Мы очень надеемся, что жители Улан-Удэ будут бережно относиться к городскому имуществу и соблюдать правила, – подчеркнули накануне в администрации.

На обустройство мини-парка в 2022 году потребовалось 18 с лишним миллионов рублей. Сами скульптуры из искусственной травы достаточно дорогие. К примеру, «Конь на дыбах» тогда обошёлся в 219 тысяч 764 рубля, ещё две лошади – в 277 963 рубля каждая, а музыкальный инструмент – в 496 858.

зона отдыха благоустройство

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