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В Улан-Удэ козлу из искусственной травы уселись прямо на голову

В Улан-Удэ козлу из искусственной травы уселись прямо на голову
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Горожане совсем не щадят дорогущие топиарии

На этой неделе в Улан-Удэ появился мини-парк с топиариями, беседками и качелями. Его развернули там уже в третий раз. Впервые зона отдыха украсила центр города летом 2022-го.

Помимо коней, на площади Советов установили ещё четыре фигуры из искусственной травы – быка, верблюда, барана и козла. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё в центре будут фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.

Несмотря на многочисленные предостережения, горожане совсем не щадят дорогие топиарии – на них взбираются разом по три-четыре ребёнка. Быка хватают за хвост, а нечастному козлу одна юная улан-удэнка и вовсе уселась прямо на голову. Об этом «Байкал-Daily» рассказали очевидцы.
 
Перед выходными в зоне отдыха успели насвинячить – там валялись бычки и другой мелкий мусор, убирать который пришлось сотрудникам комбината по благоустройству.  На обустройство мини-парка в 2022 году потребовалось 18 с лишним миллионов рублей. Сами скульптуры из искусственной травы достаточно дорогие. К примеру, «Конь на дыбах» тогда обошёлся в 219 тысяч 764 рубля, ещё две лошади – в 277 963 рубля каждая, а рояль – в 496 858.

зона отдыха дети благоустройство

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