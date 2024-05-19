В Улан-Удэ козлу из искусственной травы уселись прямо на голову

На этой неделе в Улан-Удэ появился мини-парк с топиариями, беседками и качелями. Его развернули там уже в третий раз. Впервые зона отдыха украсила центр города летом 2022-го.
Помимо коней, на площади Советов установили ещё четыре фигуры из искусственной травы – быка, верблюда, барана и козла. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё в центре будут фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.
Несмотря на многочисленные предостережения, горожане совсем не щадят дорогие топиарии – на них взбираются разом по три-четыре ребёнка. Быка хватают за хвост, а нечастному козлу одна юная улан-удэнка и вовсе уселась прямо на голову. Об этом «Байкал-Daily» рассказали очевидцы.
Перед выходными в зоне отдыха успели насвинячить – там валялись бычки и другой мелкий мусор, убирать который пришлось сотрудникам комбината по благоустройству. На обустройство мини-парка в 2022 году потребовалось 18 с лишним миллионов рублей. Сами скульптуры из искусственной травы достаточно дорогие. К примеру, «Конь на дыбах» тогда обошёлся в 219 тысяч 764 рубля, ещё две лошади – в 277 963 рубля каждая, а рояль – в 496 858.