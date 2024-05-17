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В Бурятии свиней прививают от классической чумы

В Бурятии свиней прививают от классической чумы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вакцинировать против неё хотят более 140 тысяч хрюшек

В Бурятии в разгаре вакцинация свиней против классической чумы. Она стартовала в апреле. Всего в республике планируют привить более 140 тысяч животных. Охватят при этом не только частные подворья, но и свинокомплексы.

Иммунизация абсолютно безопасна для хрюшек всех возрастов. Классическая чума свиней – острозаразная вирусная болезнь с высокой летальностью. Её основные симптомы – лихорадка, снижение аппетита, рвота, понос, а также точечные и пятнистые кровоизлияния на коже. К заразе восприимчивы и домашние животные, и дикие кабаны, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.

Чтобы обезопасить своих свиней, жителей Бурятии призывают не отпускать их на свободный выгул и следить за питанием. Приобретать нужно только здоровых, с ветеринарными сопроводительными документами, а если хрюшка погибла – немедленно уведомить об этом ветслужбу.

Благодаря профилактическим мероприятиям эпизоотическая ситуация по классической чуме свиней в регионе благополучная – последний случай заболевания регистрировали 29 лет назад – в 1995 году – в Муйском районе.
свиньи животные сельское хозяйство чума

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