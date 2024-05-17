Вакцинировать против неё хотят более 140 тысяч хрюшек
В Бурятии в разгаре вакцинация свиней против классической чумы. Она стартовала в апреле. Всего в республике планируют привить более 140 тысяч животных. Охватят при этом не только частные подворья, но и свинокомплексы.
Иммунизация абсолютно безопасна для хрюшек всех возрастов. Классическая чума свиней – острозаразная вирусная болезнь с высокой летальностью. Её основные симптомы – лихорадка, снижение аппетита, рвота, понос, а также точечные и пятнистые кровоизлияния на коже. К заразе восприимчивы и домашние животные, и дикие кабаны, рассказали в республиканском управлении ветеринарии.
Чтобы обезопасить своих свиней, жителей Бурятии призывают не отпускать их на свободный выгул и следить за питанием. Приобретать нужно только здоровых, с ветеринарными сопроводительными документами, а если хрюшка погибла – немедленно уведомить об этом ветслужбу.
Благодаря профилактическим мероприятиям эпизоотическая ситуация по классической чуме свиней в регионе благополучная – последний случай заболевания регистрировали 29 лет назад – в 1995 году – в Муйском районе.
В Бурятии свиней прививают от классической чумы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Распознать аферистов поможет цифровой «всезнайка»
Вакцинировать против неё хотят более 140 тысяч хрюшек
Всего митрополитом было передано в фонд музея 14 экспонатов
Запрет на их посещение продлили
В учениях участвовали разные ведомства
Их вовсю очищают от песка и мусора
Он потерял сознание и не приходил в себя
В Тунке гнездятся несколько пар этих краснокнижных птиц
За сутки её уровень никак не изменился
Его регионального этапа
Сельчане боятся, что скоро будут хоронить людей на помойке
Можно принести как новые, так и б/у вещи в хорошем состоянии
Мобильный онлайн-гейминг – одно из популярных сегодня направлений
Приём состоится 21 мая
Алексей Продубнов погиб при исполнении служебного долга