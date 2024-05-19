Огонь успел повредить забор
Пожар произошёл в столице Бурятии днём 19 мая. На улице Родниковая загорелась баня. Туда отправились сотрудники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона.
Когда они прибыли на место, постройка уже вовсю полыхала. Кроме того, огонь повредил забор. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось минимизировать последствия возгорания.
Пострадавших нет. Сейчас ведутся работы про проливке конструкций. Открытое горение ликвидировали, рассказали в республиканском управлении МЧС. Площадь и причина пожара уточняются.
В Улан-Удэ по неизвестным причинам загорелась баня
Происшествия, Фото:
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