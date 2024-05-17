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Житель Бурятии перевёл мошенникам 3,5 млн рублей

Житель Бурятии перевёл мошенникам 3,5 млн рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Часть денег он занял у друга

Ещё несколько жителей Бурятии, пытаясь заработать на инвестициях, стали жертвами мошенников. Они обратились с заявлениями в полицию накануне, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Так, одной из жертвой стала 30-летняя жительница Еравнинского района, лишившаяся 300 тысяч рублей.

Ранее с ней связались «представители инвестиционной компании» и предложили заработать, торгуя на бирже.

Девушка внесла 10 тысяч рублей, увидела «прибыль» в своём кошельке и уже спустя несколько дней оформила кредиты и стала переводить деньги на счета «брокеров». А когда её инвестиционный счёт оказался «заблокированным», мошенники отправили сельчанку на официальный сайт министерства финансов, где она оставила обращение.

Оперативно на её почту пришёл ответ якобы от минфина, но это письмо вновь отправили мошенники. В нём было рекомендовано срочно перевести средства на «безопасные ячейки» и закрыть банковские счета.

Жертва совершила несколько переводов, но затем банк приостановил осуществление операций и связался с клиенткой для подтверждения. Только банковские работники смогли убедить её, что она общается с мошенниками.

По аналогичной схеме аферисты обманули и 53-летнего жителя Северобайкальска. Мужчину обманула псевдоброкер по имени Ева.

В общей сложности мужчина перевел мошенникам более 3,5 миллионов рублей. Часть средств он взял в кредит на своё имя, а остальное – занял у друга.

- Отметим, в обоих случаях мошенники связывались с гражданами инициативно, а затем переводили общение на сервисы видеосвязи. Злоумышленники просили установить приложение, которое на самом деле не является торговой площадкой, а представляет собой приложение-эмулятор – мошенники управляют всеми графиками и цифрами, отображаемыми в кошельке, - уточнили в МВД по Бурятии.

мошенничество

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