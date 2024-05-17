Улан-удэнский аэропорт «Байкал» закупил новые отпугиватели птиц

Они имитируют выстрелы

Два дополнительных пропановых отпугивателя птиц «Гром» закуплено и установлено в международном аэропорту Улан-Удэ. Об этом сообщил гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев.

«Орнитологическое обеспечение полётов - важная работа любого аэропорта, - написал он в своём телеграм-канале. - Устройства отпугиванию птиц работают в нашем аэропорту круглосуточно».

По словам Гармаева, «безопасность полётов - прежде всего».

По данным «Байкал-Daily», гром-пушки или пропановые отпугиватели птиц во время работы производят громкие звуки, имитирующие выстрелы. Существует три вида отпугивателей птиц на пропане: полностью механические, электромеханические и с электронным управлением. Основная часть включает в себя электронный блок управления, аккумулятор, камеру сгорания, заднюю часть ствола и редуктор с газопроводом. Для создания хлопков в основную часть «пушки» через установленные промежутки времени закачивается пропан. После чего получившаяся газовоздушная смесь поджигается с помощью электрической искры. Отпугиватели птиц очень эффективны против всех видов птиц на больших территориях, включая лётные поля аэродромов, отмечают производители.

Птицы могут помешать полёту лайнеров. Особенно они опасны на взлёте или посадке самолётов.

Например, пилот «Уральских Авиалиний» Дамир Юсупов 15 августа 2019 года предотвратил крупную авиакатастрофу. Он сумел посадить самолёт Airbus A321-211 с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье. Через несколько секунд после вылета из аэропорта Жуковский лайнер столкнулся со стаей чаек, после чего оба двигателя были повреждены и частично потеряли тягу. Все находившиеся на борту 233 человека (226 пассажиров и 7 членов экипажа) выжили. Дамир Юсупов, а также второй пилот Георгий Мурзин получили звания Героев России.

Как писал «Байкал-Daily», в 2020 году Дамир Юсупов снял видео, когда пролетал над Байкалом.

Гендиректор аэропорта «Байкал» Дмитрий Гарамев уже не раз призывал жителей Левого берег не выкидывать мусор в неустановленных местах. Стихийные свалки вокруг аэродрома привлекают птиц, что может сказаться на безопасности полётов.



