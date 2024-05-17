В республике проходит профилактическое мероприятие
В Бурятии с начала года в республике произошло 34 ДТП с мототранспортом, в результате которых один человек погиб. В 24 случаях мотоциклисты не имели прав управления техникой, в 19 ДТП у них отсутствовал полис ОСАГО, четыре нарушителя находились в состоянии опьянения.
С 13 по 22 мая в регионе проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл» по предупреждению аварийности с участием водителей мототехники.
Так, в Тарбагатайском районе автоинспекторы для проверки документов остановили водителя мотоцикла «Восход». За рулём находился 34-летний местный житель, от которого исходил запах алкоголя. Результат освидетельствования в 1,57 мг/л подтвердил, что мужчина управляет мотоциклом, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина не имеет водительских прав на управление мототранспортом. В отношении нарушителя составлены административные протоколы, мотоцикл поместили на специализированную штрафстоянку.
- Госавтоинспекция напоминает, что для управления мокиками, мопедами и скутерами необходимо водительское удостоверение категории «М», а для вождения мотоциклом необходимо пройти обучение на категорию «А». Также не стоит забывать о соответствующей экипировке, которая позволяет избежать или минимизировать получение различных травм. Кроме того, водитель обязан быть в застёгнутом мотошлеме и не перевозить пассажиров без застёгнутого мотошлема, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
Зачастую причиной дорожно-транспортных происшествий является незнание и пренебрежение ПДД самими водителями этого вида транспорта. Многие садятся за руль мотоциклов, мокиков, мопедов и скутеров, абсолютно не имея никаких знаний о ПДД и с минимальными навыками вождения. Такие водители представляют опасность как для себя, так и для других участников дорожного движения.
В Бурятии проверяют мотоциклистов
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