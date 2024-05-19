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Бурятию накроют пыльные бури и сильная жара

Бурятию накроют пыльные бури и сильная жара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике пообещали +31 градус

В Бурятию вернулась жара. Она сохранится ещё как минимум пару дней. В некоторых районах столбик термометра поднимется выше +30°С. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.

В воскресенье, 19 мая, в республике обещают от +23 до +28, местами – от +18 до +23, по северному Прибайкалью и на северо-востоке – от +11 до +16. По крайнему северу возможны слабые дожди. Ветер переменный, 7-12 м/с. В Улан-Удэ без осадков и от +24 до +26. Ветер переменный, 6-11 м/с.

В понедельник, 20 мая, по северной половине Бурятии и Прибайкалью ожидается кратковременный дождь с грозой. Ночная температура будет колебаться от +6 до +11, кое-где – от -4 до +1 градуса. Днём воздух прогреется до +26, +31, местами – до +19, +24, в северных районах – до +12, +17. Ветер восточный, 4-9 м/с переходом на северо-западный, 7-11 м/с. Где-то его порывы будут достигать 16-21 м/с. Кроме того, синоптики прогнозируют пыльные бури. 
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