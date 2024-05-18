На севере Бурятии тушат сложные лесные пожары









За прошедшие сутки в Бурятии потушили три лесных пожара в Кяхтинском, Тункинском и Муйском районах, общая площадь, пройденная огнём составила 10,5 га.- На утро 18 мая новых возгораний не обнаружено, продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Муйском районе, которые возникли из-за неосторожного обращения с огнём, - сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.Оба пожара локализованы.Для контроля ситуации в Муйский район прибыл первый заместитель руководителя Дмитрий Баклашкин.- Обстановка здесь сложная. Этому способствует ряд факторов: труднодоступная местность, аномально тёплая сухая весна. В лесу горючий материал просох настолько, что искры хватает для того, чтобы возник лесной пожар и распространился на большие площади, - пояснил Дмитрий Баклашкин.Он отметил, что территориальные службы работают слажено.- Нами же усилена группировка именно лесной охраны, переброшены дополнительные силы парашютистов и десантников, которые в настоящее время находятся на тушении крупного лесного пожара на площади 750 га. Пожар локализован, проводятся работы по его ликвидации. На тушении работают 70 человек из числа десантников и парашютистов пожарных, - рассказал первый заместитель руководителя.В пресс-службе напомнили, что в Муйском районе действует режим ЧС, доступ в лес полностью запрещён.