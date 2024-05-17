Улан-удэнцы успели насвинячить в обновлённой зоне отдыха





















Мини-парк с топиариями, беседками и качелями в центре города развернут уже в третий раз. Впервые он появился там летом 2022-го.



Помимо рояля и коней, на площади Советов будут ещё четыре фигуры из искусственной травы – бык, верблюд, баран и козёл. Эти животные, которые являются в Бурятии священными, разместились на газоне. А ещё центр Улан-Удэ украсят фонтан в форме Байкала, вертикальный цветник и берёзовая роща.



