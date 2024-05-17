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Бурятский митрополит подарил Национальному музею старинные шкатулки

Бурятский митрополит подарил Национальному музею старинные шкатулки
Общество,  Фото:предоставлено Национальным музеем Бурятии
Всего митрополитом было передано в фонд музея 14 экспонатов

Перед началом Великого поста митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф из личной коллекции отобрал старинные шкатулки и лаковые миниатюры фабрики «Федоскино», имеющие историческую и культурную ценность. Владыкой было принято решение передать эти предметы в дар фонду Национального музея Бурятии.

Как отметили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии, 16 мая состоялось подписание акта передачи предметов искусства в дар фонду музея.

Мероприятие прошло в музее истории Бурятии имени Хангалова. В нём приняли участие супруга главы Бурятии Ирина Цыденова, заместитель руководителя администрации главы республики — председатель Комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив Михаил Харитонов, министр культуры республики Соелма Дагаева, директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева, сотрудники музея, экскурсоводы и работники отдела фондов.

Акт передачи был подписан митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом и министром культуры республики Соелмой Дагаевой. Всего владыкой было передано в фонд музея 14 экспонатов.

Соелма Дагаева поблагодарила владыку Иосифа за этот неоценимый вклад в музейные фонды Бурятии.

В завершение митрополит рассказал собравшимся об истории лаковой миниатюры, а также об истории переданных музею предметов старины.





Как сообщал «Байкал-Daily», в марте 2023 года глава Минкульта Соелма Дагаева вручила митрополиту Иосифу свидетельство о присвоении звания «Меценат года-2022». Она отметила особый вклад владыки в развитие культуры и музейного дела и участие в совместных с министерством проектах, а также поблагодарила его за безвозмездное пополнение фондов Национального и Этнографического музеев предметами старины.

О выставке

В тот же день, 16 мая, в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры в музее истории Бурятии имени Хангалова открылась выставка «Пасхальные дары», организованная Национальным музеем республики совместно с Улан-Удэнской и Бурятской епархией. На выставке представлены экспонаты, переданные в дар Национальному музею Республики Бурятия и Этнографическому музею народов Забайкалья митрополитом Иосифом.

 

- Выставка рассказывает об истории русского платка и шали, об отечественных мануфактурных производствах, росписи на шкатулках. Также на выставке представлены десять старинных дореволюционных гармоней, переданных в 2022 году митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским Иосифом в фонды Этнографического музея народов Забайкалья. Все они уникальны, разнообразны и интересны размерами, формой, манерой воспроизведения звуков и исполнения мелодий, - сообщили в музее.



 

Среди экспонатов предметы XVIII-XIX вв. и современные платки, и шали, изготовленные на различных известных мануфактурах Москвы и центральных губерний России с характерными художественными стилями. Представленные предметы были популярны среди женщин дворянского, купеческого, мещанского и крестьянского сословий. Интересны памятные платки, напечатанные в честь важнейших исторических событий Российского государства.

Особое место на выставке отведено сюжетным платкам и шкатулкам. На них размещали портреты известных государственных деятелей, инструкции по уходу за ранеными и оружием, карты, быт XIX в. Также на выставке представлен старинный орган и документ начала XIX в. с подлинной подписью государя императора Александра I и военного министра того времени – героя Отечественной воины 1812 года Бapклaя-дe-Toли.
 
Место проведения: Музей истории Бурятии им. М.Н. Хангалова, ул. Профсоюзная, 29 (ост. Советская).

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епархия национальный музей

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