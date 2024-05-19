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Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты

Жителей Бурятии ошарашили новым размером средней зарплаты
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стало известно, кто в республике получает по 100 с лишним тысяч в месяц

Недавно Бурятстат представил очередной доклад о социально-экономическом положении республики. Один из его разделов посвящён денежным доходам населения.

Так вот, по данным ведомства, в феврале 2024-го средняя номинальная зарплата в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, достигла 63 363 рубля – правда, по предварительной оценке. И то за месяц – то есть по сравнению с январём 2024-го – она снизилась на 1,2%, а вот за год, с февраля 2023-го, увеличилась на 18,3%, утверждают эксперты.

Больше всего – 105 тысяч рублей – в первые два месяца 2024-го платили добытчикам полезных ископаемых. Их заработок примерно в 1,6 раза выше среднего по региону. Также в списке высокооплачиваемых оказались те, кто занимается финансовой и страховой деятельностью (89 569 рублей) и специалисты по транспортировке и хранению (87 886).

Самое скромное жалованье – 34 997 рублей – у работников гостиниц и заведений общепита (на 45,1% меньше среднереспубликанского показателя), в сельском и лесном хозяйстве, области охоты, рыболовства и рыбоводства (42 798) и предоставления прочих видов услуг (44 348). Хотя и о таких зарплатах многим жителям РБ приходится только мечтать.
заработная плата деньги Бурятстат

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