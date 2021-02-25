Рейд прошёл в Кабанском районе
В Бурятии провели рейд в целях устранения несанкционированных мест придорожной торговли, расположенных вдоль трассы Р-258 «Байкал». Мероприятие прошло на территории города Бабушкин, а также в селах Клюевка и Танхой.
Сотрудники ГИБДД в отношении нарушителей составлено два протокола об административных правонарушениях. Ликвидировано семь точек незаконной придорожной торговли, расположенных вдоль трассы «Байкал».
- Несанкционированные торговые места вдоль дорог создают аварийную ситуацию, нарушая безопасность дорожного движения. Остановки в неразрешенных местах повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и несут угрозу жизни. Также антисанитарные условия реализации продукции могут губительно повлиять на здоровье, - отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
В Бурятии разогнали придорожных торговцев
Бизнес, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бизнес, 25.02.2021
Фотограф пошёл в суд из-за нарушения авторских прав
Бизнес, 25.02.2021
Рейд прошёл в Кабанском районе
За год было возбуждено почти 200 дел
Управляющая организация рискует лишиться лицензии
АО «Бурятхлебпром» оригинально поздравил коллег-мужчин с Днём защитника Отечества
Также в топе сфер деятельности - парикмахерские услуги и репетиторство
«Лайт групп» не смогла выполнить контракт по собакам
Компания приступила к обязанностям
В частном детсаду выявили антиковидные нарушения
Новый ловец бездомных собак приступит к работе с 1 марта
Результат был зафиксирован в Финляндии
Банкеты по-прежнему под запретом
Покупательница отсудила в том числе компенсацию морального вреда
Автомобилисты и охотники района остались без столь необходимого газа
Осуждён руководитель золотодобывающего предприятия