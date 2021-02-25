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В Бурятии разогнали придорожных торговцев

В Бурятии разогнали придорожных торговцев
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Рейд прошёл в Кабанском районе

В Бурятии провели рейд в целях устранения несанкционированных мест придорожной торговли, расположенных вдоль трассы Р-258 «Байкал». Мероприятие прошло на территории города Бабушкин, а также в селах Клюевка и Танхой.

Сотрудники ГИБДД в отношении нарушителей составлено два протокола об административных правонарушениях. Ликвидировано семь точек незаконной придорожной торговли, расположенных вдоль трассы «Байкал».

- Несанкционированные торговые места вдоль дорог создают аварийную ситуацию, нарушая безопасность дорожного движения. Остановки в неразрешенных местах повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и несут угрозу жизни. Также антисанитарные условия реализации продукции могут губительно повлиять на здоровье, - отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».


федеральная трасса
 
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