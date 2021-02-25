В Бурятии разогнали придорожных торговцев

Бизнес, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Рейд прошёл в Кабанском районе



В Бурятии провели рейд в целях устранения несанкционированных мест придорожной торговли, расположенных вдоль трассы Р-258 «Байкал». Мероприятие прошло на территории города Бабушкин, а также в селах Клюевка и Танхой.



Сотрудники ГИБДД в отношении нарушителей составлено два протокола об административных правонарушениях. Ликвидировано семь точек незаконной придорожной торговли, расположенных вдоль трассы «Байкал».



- Несанкционированные торговые места вдоль дорог создают аварийную ситуацию, нарушая безопасность дорожного движения. Остановки в неразрешенных местах повышают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий и несут угрозу жизни. Также антисанитарные условия реализации продукции могут губительно повлиять на здоровье, - отмечают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».





