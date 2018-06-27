«Читээнергосбыт» в Бурятии незаконно начислил плату пенсионеру

Пожилой мужчина обратился в прокуратуру



В прокуратуру Джидинского района обратился пенсионер, который попросил проверить законность начисления акционерным обществом «Читаэнергосбыт» платы за электрическую энергию.



- Проверкой установлено, что без наличия законных оснований пенсионеру начислена плата за услуги отключения и подключения электроэнергии в размере 3 288 рублей. Данная задолженность по требованию работников гарантирующего поставщика гражданином была оплачена, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Самостоятельно пожилой мужчина в досудебном порядке добиться возврата денежных средств не смог, что послужило поводом для обращения прокурора в суд в защиту его прав.



Требования прокурора удовлетворены, с акционерного общества «Читаэнергосбыт» взыскана необоснованно начисленная сумма, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 566,82 рублей.



Решение суда в законную силу не вступило.

