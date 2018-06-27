Пожилой мужчина обратился в прокуратуру
В прокуратуру Джидинского района обратился пенсионер, который попросил проверить законность начисления акционерным обществом «Читаэнергосбыт» платы за электрическую энергию.
- Проверкой установлено, что без наличия законных оснований пенсионеру начислена плата за услуги отключения и подключения электроэнергии в размере 3 288 рублей. Данная задолженность по требованию работников гарантирующего поставщика гражданином была оплачена, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Самостоятельно пожилой мужчина в досудебном порядке добиться возврата денежных средств не смог, что послужило поводом для обращения прокурора в суд в защиту его прав.
Требования прокурора удовлетворены, с акционерного общества «Читаэнергосбыт» взыскана необоснованно начисленная сумма, а также проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 566,82 рублей.
Решение суда в законную силу не вступило.
«Читээнергосбыт» в Бурятии незаконно начислил плату пенсионеру
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Займ был выдан под 730% годовых
С начала 2018 года бурятские таможенники изъяли 170 единиц контрафактной продукции
Фирму привлекли к административной ответственности
Шерсть должны были доставить в Монголию
Объём груза составил 71 кубический метр
Мужчина не исполнил обязательства по договору об оказании юридических услуг
Директора предприятия оштрафовали
Возбуждено 3 уголовных дела за незаконную добычу
Главному врачу прокуратура внесла представление
Профилактические мероприятия прошли на прошлой неделе
ЧП произошло за пять дней до свадьбы девушки
Американские туристы путешествуют по миру на чёрном «Боинге»
Специалисты Бурятского филиала всероссийского центра карантина растений обнаружили в лесоматериалах компании вредных организмов.
В Улан-Удэ «ТГК-14» провела рабочую встречу с управляющими компаниями и ТСЖ по вопросам подготовки к предстоящему отопительному сезону 2018-2019 гг.
Срок договора временного пользования истёк в прошлом году