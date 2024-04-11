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В Чите предложили ограничить время продажи алкоголя в «наливайках»

В Чите предложили ограничить время продажи алкоголя в «наливайках»
Бизнес,  Фото:Baikal-daily.ru

Такое право у властей уже есть

С 1 апреля 2024 года субъекты Российской Федерации получили возможность устанавливать ограничения времени продажи алкогольной продукции в организациях общественного питания (кроме ресторанов), расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях. Региональная служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) Забайкальского края подготовила проект закона, который вводит такие ограничения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство предлагает в «наливайках», расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, с понедельника по пятницу продавать алкоголь с 12:00 часов до 00:00 часов по местному времени. В выходные и нерабочие праздничные дни - с полудня и до двух часов ночи. А в «дни запрета», установленные законом Забкрая, с 18:00 до 23:00.

В РСТ уверены, что принятие нового закона позволит уменьшить количество организаций, фиктивно осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания. Как следствие, оно позволит устранить правовые коллизии, а также снизить доступность алкогольной продукции, объемы её потребления и установить справедливый правовой подход к субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

«Байкал-Daily» писал об инициативах Улан-Удэнского горсовета и Народного Хурала Бурятии в борьбе с «наливайками».

В Иркутской области ограничения для таких заведений  должны ввести в сентябре.

алкоголь "наливайки" общепит

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