В лесах запрещено разводить костры
С 3 апреля на территории ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» в Бурятии объявлен пожароопасный сезон. С началом пожароопасного сезона устанавливается запрет на сжигание порубочных остатков по договорам купли-продажи лесных насаждений, а также на разведение костров в лесах.
- Обращаемся к жителям, гостям Тункинского района с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - сообщает пресс-служба нацпарка.
При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112) или позвонить по следующим номерам:
- Радиорубка – 8 951 628 72 27;
- Кыренское участковое лесничество - 8(30147)41958;
- Туранское участковое лесничество - 8(30147)94119;
- Аршанское участковое лесничество - 8(30147)97488;
- Зун-Муринское участковое лесничество - 8(30147)96631;
- ЕДДС МО «Тункинский район» - 8(30147) 41751.
Напомним, что с 4 апреля на территории Бурятии вводится особый противопожарный режим за исключением Северо-Байкальского и Муйского районов.
В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
Происшествия, Фото:
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