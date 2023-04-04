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В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон

В нацпарке Бурятии начался пожароопасный сезон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В лесах запрещено разводить костры

С 3 апреля на территории ФГБУ «Национальный парк «Тункинский» в Бурятии объявлен пожароопасный сезон. С началом пожароопасного сезона устанавливается запрет на сжигание порубочных остатков по договорам купли-продажи лесных насаждений, а также на разведение костров в лесах.

- Обращаемся к жителям, гостям Тункинского района с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при посещении лесов. Запрещается разводить костры в лесах, бросать горящие спички, окурки, стекло и стеклянную тару и оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином и другими горючими веществами материалы, - сообщает пресс-служба нацпарка.

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию по телефону 01 (по мобильному телефону по номеру 112) или позвонить по следующим номерам:
- Радиорубка – 8 951 628 72 27;
- Кыренское участковое лесничество - 8(30147)41958;
- Туранское участковое лесничество - 8(30147)94119;
- Аршанское участковое лесничество - 8(30147)97488;
- Зун-Муринское участковое лесничество - 8(30147)96631;
- ЕДДС МО «Тункинский район» - 8(30147) 41751.

Напомним, что с 4 апреля на территории Бурятии вводится особый противопожарный режим за исключением Северо-Байкальского и Муйского районов.
Бурятия национальный парк особый противопожарный режим лесные пожары Тункинский район

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