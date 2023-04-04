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В Бурятии введён особый противопожарный режим

В Бурятии введён особый противопожарный режим
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru

Исключение: Муйский и Северо-Байкальский районы

На 3 апреля в Бурятии был зафиксирован 31 лесной пожар на территории площадью более 4 тыс. гектаров. С 4 апреля 2023 года в республике вводится особый противопожарный режим на территории всех районов. Исключение пока сделано для двух северных территорий - Северо-Байкальского и Муйского районов. 

Пребывание граждан в лесах ограничено. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха.   

Заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской обратился ко всем жителям:

- В связи с ухудшением оперативной обстановки, несмотря на проводимую профилактическую работу с населением республики, сегодня обращаюсь к вам: пожалуйста, не поджигайте сухую траву на землях всех категорий, на своих участках, на землях сельхоз угодий.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период введения особого противопожарного режима влечет за собой административный штраф:

- от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб. для физических лиц;

- от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. - для юридических.

В период особого противопожарного режима все профилактические отжиги, в том числе на землях Гослесфонда, запрещены.

Как сообщал «Байкал-Daily», пожароопасный сезон уже открыт в 19 лесничествах Бурятии.
лесные пожары

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