В Бурятии введён особый противопожарный режим

Исключение: Муйский и Северо-Байкальский районы

На 3 апреля в Бурятии был зафиксирован 31 лесной пожар на территории площадью более 4 тыс. гектаров. С 4 апреля 2023 года в республике вводится особый противопожарный режим на территории всех районов. Исключение пока сделано для двух северных территорий - Северо-Байкальского и Муйского районов.



Пребывание граждан в лесах ограничено. Исключения составляют сквозной проезд по дорогам общего пользования и посещение мест массового отдыха.

Заместитель председателя правительства Бурятии Петр Мордовской обратился ко всем жителям:

- В связи с ухудшением оперативной обстановки, несмотря на проводимую профилактическую работу с населением республики, сегодня обращаюсь к вам: пожалуйста, не поджигайте сухую траву на землях всех категорий, на своих участках, на землях сельхоз угодий.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в период введения особого противопожарного режима влечет за собой административный штраф:

- от 40 тыс. руб. до 60 тыс. руб. для физических лиц;

- от 600 тыс. руб. до 1 млн руб. - для юридических.