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У жителя Бурятии обнаружили слитки золота на 3 млн рублей

У жителя Бурятии обнаружили слитки золота на 3 млн рублей
Происшествия,  Фото:предоставлено Баунтовским райсудом
Слитки он закопал

Уголовное дело о незаконном обороте золота возбудили в отношении жителя Баунтовского района Бурятии.

По данным следствия, летом 2022 года 46-летний мужчина ручным способом нелегально добыл природное золото. А затем с помощью газовой горелки переплавил драгоценный металл в четыре слитка общим весом 1,1 кг. Общая стоимость золота превысила 3 млн рублей.

Получившиеся золотые слитки мужчина закопал, планируя в дальнейшем увезти в село Багдарин и продать.

Однако в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ изъяли драгоценный металл.

По факту незаконного хранения золота возбуждено уголовное дело.

- В отношении Р. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 27 февраля уголовное дело поступило в суд. Судебное заседание назначено на 21 марта, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Отметим, по статье 191 Уголовного кодекса РФ о незаконном обороте драгметаллов мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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