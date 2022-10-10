Потерпевшей по делу оказалась восьмилетняя девочка
В Улан-Удэ суд вынес приговор 45-летнему жителю Москвы, который выманивал у детей интимные снимки.
- В начале 2021 года мужчина при помощи своего смартфона в социальной сети под вымышленным именем вступил в переписку с восьмилетней девочкой, проживающей в Улан-Удэ. Он представился ей работником модельного агентства. После попросил изготовить и получил от ребенка её интимную фотографию, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Извращенец был признан виновным по статьям «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «Фотосъёмка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная с использованием информационно-телекоммуникационных сетей».
Приговором суда мужчине назначено 16 лет в исправительной колонии строгого режима.
В рамках уголовного дела следствие выявило ещё ряд фактов совершения мужчиной противоправных действий против половой неприкосновенности других детей. В Сети он под видом работника модельного агентства или врача-гинеколога требовал от других маленьких детей их интимных фотографий. Материалы направлены в регионы, где живут пострадавшие дети.
Так что вскоре мужчину ждут новые уголовные дела.
В Улан-Удэ дали срок интернет-извращенцу из Москвы
Происшествия, Фото:
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