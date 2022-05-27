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27 мая

26 мая

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В пригороде Улан-Удэ дети играли со спичками и устроили крупный пожар

В пригороде Улан-Удэ дети играли со спичками и устроили крупный пожар
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Пожар охватил два соседних участка

Вчера днём, 26 мая произошёл пожар на станции Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Вспыхнули баня, забор, надворные постройки, а также горела трава на двух участках.
 
Пожар устроили дети, 11 лет и 9 лет.

- Установлено, что двое детей играли спичками, и один из детей поджёл сухую траву вблизи дощатого ограждения. Под порывами ветра огонь быстро распространился по сухой траве и перешёл на строительные конструкции построек на участке. Самостоятельно потушить возгорание не получилось, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.

Огонь уничтожил дощатое ограждение, баню, повредил надворную постройку. Трава же выгорела на площади 500 квадратных метров.
 
В этом году увеличилось число пожаров по причине детской шалости. С начала 2022 года произошло уже таких 38 случаев.  
пожар

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