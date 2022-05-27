В пригороде Улан-Удэ дети играли со спичками и устроили крупный пожар

Пожар охватил два соседних участка
Вчера днём, 26 мая произошёл пожар на станции Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии. Вспыхнули баня, забор, надворные постройки, а также горела трава на двух участках.
Пожар устроили дети, 11 лет и 9 лет.
- Установлено, что двое детей играли спичками, и один из детей поджёл сухую траву вблизи дощатого ограждения. Под порывами ветра огонь быстро распространился по сухой траве и перешёл на строительные конструкции построек на участке. Самостоятельно потушить возгорание не получилось, - сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.
Огонь уничтожил дощатое ограждение, баню, повредил надворную постройку. Трава же выгорела на площади 500 квадратных метров.
В этом году увеличилось число пожаров по причине детской шалости. С начала 2022 года произошло уже таких 38 случаев.
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