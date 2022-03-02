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Житель Бурятии пытался сжечь две семьи с четырьмя детьми

Житель Бурятии пытался сжечь две семьи с четырьмя детьми
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поджигатель едва не убил две семьи из-за своей ревности

31-летний житель Хоринского района, пытавшийся заживо сжечь две семьи, в том числе четырёх детей, предстанет перед судом. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, в конце декабря 2021 года мужчина узнал, что его бывшая сожительница, с которой они недавно расстались, якобы стала встречаться с молодым односельчанином. Решив отомстить, мужчина приехал в село Хасурта, где живёт женщина со своими четырьмя детьми.

В ночь на 31 декабря 2021 года он пробрался во двор, взял канистру с горючим, облил им крыльцо дома и поджёг. Когда огонь разгорелся, мужчина пошёл к дому своего «соперника». Он облил горючим деревянную стену и также поджёг.

К счастью, пожар увидел сосед, который разбудил людей и помог им выбраться наружу через окно. Мать и один ребёнок получили ожоги. Дом же оказался практически полностью уничтожен.

Во втором доме жила ещё одна семья. Они смогли вовремя проснуться и самостоятельно потушить огонь.

Поджигатель пытался спрятаться на отдалённой животноводческой стоянке. Там его всё равно нашли позже полицейские.

На мужчину возбудили уголовные дела по статьям «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью», «Покушение на убийство двух или более лиц, малолетнего или лица, находящегося в беспомощном состоянии» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения. 
Поджог покушение на убийство

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