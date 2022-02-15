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В Бурятии свалка с серой загрязняет земли у посёлка

В Бурятии свалка с серой загрязняет земли у посёлка
Происшествия,  Фото:управление Россельхознадзора
Администрацию района Бурятии крупно оштрафовали за нелегальную свалку

В октябре 2021 года госинспекторы Россельхознадзора провели внеплановую документарную проверку администрации Селенгинского района Бурятии, которая является собственником земельного участка сельхозназначения площадью 1,8 га. Участок расположен в посёлке Бараты, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушение: на плодородном слое почвы участка, площадью 1,3 га устроена несанкционированная свалка. Сюда вывозят отходы лесопиления и твёрдые коммунальные отходы. Всё это ухудшило землю.


Изучение космоснимков показало, что свалка на участке существует с 2013 года, а в последующие годы площадь захламления земли увеличилась.

Лабораторные исследования пробы почвы выявили превышение в нём токсичного вещества – серы.

Повышенное содержание серы в почвах приводит к её закислению, изменению химического состава, что создаёт опасность для здоровья человека.


Таким образом, выяснилось, что администрация Селенгинского района не выполняла требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель.

В отношении администрации Селенгинского района было возбуждено дело об административном правонарушении, и назначен штраф в 200 тысяч рублей. Однако администрация района, не согласившись с постановлением управления Россельхознадзора, подала жалобу в суд. Но суд жалобу не удовлетворил.
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