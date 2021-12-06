В Бурятии водитель выбрасывал мешки с наркотиками из машины

В погоню за водителем пустились росгвардейцы
Ночью в селе Курумкан в Бурятии группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратила внимание на автомобиль УАЗ. При виде автопатруля машина резко развернулась и стала удаляться.
Росгвардейцы начали погоню за автомобилем. Во время преследования из машины на ходу выбросили наполненные мешки.
Вскоре наряд вневедомственной охраны заблокировал автомобиль на проезжей части.
Водитель автомобиля, 28-летний ранее судимый житель соседнего района, был задержан и доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что в выкинутых на дорогу мешках было более пяти килограммов марихуаны.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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