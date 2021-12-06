В Бурятии водитель выбрасывал мешки с наркотиками из машины

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

В погоню за водителем пустились росгвардейцы



Ночью в селе Курумкан в Бурятии группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратила внимание на автомобиль УАЗ. При виде автопатруля машина резко развернулась и стала удаляться.



Росгвардейцы начали погоню за автомобилем. Во время преследования из машины на ходу выбросили наполненные мешки.



Вскоре наряд вневедомственной охраны заблокировал автомобиль на проезжей части.



Водитель автомобиля, 28-летний ранее судимый житель соседнего района, был задержан и доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что в выкинутых на дорогу мешках было более пяти килограммов марихуаны.



Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.

