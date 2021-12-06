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В Бурятии водитель выбрасывал мешки с наркотиками из машины

В Бурятии водитель выбрасывал мешки с наркотиками из машины
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
В погоню за водителем пустились росгвардейцы

Ночью в селе Курумкан в Бурятии группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии, находясь на маршруте патрулирования, обратила внимание на автомобиль УАЗ. При виде автопатруля машина резко развернулась и стала удаляться.

Росгвардейцы начали погоню за автомобилем. Во время преследования из машины на ходу выбросили наполненные мешки.

Вскоре наряд вневедомственной охраны заблокировал автомобиль на проезжей части.

Водитель автомобиля, 28-летний ранее судимый житель соседнего района, был задержан и доставлен в отдел полиции. Результаты экспертизы показали, что в выкинутых на дорогу мешках было более пяти килограммов марихуаны.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии по Бурятии.
наркотики Росгвардия

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