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В Бурятии дважды горело сено

В Бурятии дважды горело сено
Происшествия,  Фото:pexels.com
Пожары случились в двух районах республики

В минувшую пятницу, 1 октября, на окраине села Гунда Еравнинского района Бурятии загорелось сено. Огнём было уничтожено 20 центнеров кормовых заготовок. Предположительно, возгорание произошло из-за искры из выхлопной трубы трактора, попавшей на сено.

Ещё одно загорание сена произошло вчера в посёлке Селенгинск Кабанского района. Сгорело два центнера кормовых заготовок. Вероятно, причиной пожара послужила детская шалость с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
пожар

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