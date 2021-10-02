Пожары случились в двух районах республики
В минувшую пятницу, 1 октября, на окраине села Гунда Еравнинского района Бурятии загорелось сено. Огнём было уничтожено 20 центнеров кормовых заготовок. Предположительно, возгорание произошло из-за искры из выхлопной трубы трактора, попавшей на сено.
Ещё одно загорание сена произошло вчера в посёлке Селенгинск Кабанского района. Сгорело два центнера кормовых заготовок. Вероятно, причиной пожара послужила детская шалость с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии дважды горело сено
Происшествия, Фото:
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