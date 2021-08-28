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В Бурятии с начала года произошло 33 ДТП с автобусами

В Бурятии с начала года произошло 33 ДТП с автобусами
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Сотрудники ГИБДД проводят операцию «Автобус»

В Бурятии с 26 августа по 4 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Состоятся дополнительные проверки пассажирских автобусов на соответствие требованиям технического состояния, а также на соблюдение режимов труда и отдыха водителей, сообщили в МВД по Бурятии.

Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят школьному транспорту. К их водителям предъявляются особые требования.

За семь месяцев в республике с участием автобусов зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.

- В результате данных аварий один человек погиб и 75 граждан получили травмы различной степени тяжести, - уточнили в МВД по Бурятии.

По вине самих водителей автобусов совершено 12 ДТП.

Как сообщал «Байкал-Daily», одна из последних аварий с автобусом произошла 6 августа на перевале Пыхта. Там опрокинулся автобус, который вёз студентов ВСГУТУ с турбазы на Байкале в Улан-Удэ. Все 24 студента получили травмы, в основном лёгкие. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ДТП автобус

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