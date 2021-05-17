В Бурятии пожар едва не уничтожил сельский клуб

В воскресенье, 16 мая, в селе Телемба Еравнинского района Бурятии произошёл пожар в сельском клубе, находящемся на капитальном ремонте.
- Из-за значительного удаления ближайшей пожарной части первыми прибыли добровольные пожарные сельского поселения «Кондинское». На момент их прибытия из-под крыши строения шёл дым. Вскоре к ликвидации пожара присоединились служащие военного лесничества, военного полигона и местные жители. Совместными усилиями возгорание было ликвидировано, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Огонь уничтожил крышу на площади 216 кв.м. Причина пожара устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 16 мая в Курумкане сгорели магазин и склад бытовой техники.
Год назад клуб и библиотека сгорели в улусе Загустай Кижингинского района. Помещения сельской администрации, которые находятся в этом же здании, удалось спасти.
В 2020 году в селе Черёмушки, где бушевал страшный пожар, взамен сгоревшего дома культуры построили новое здание.