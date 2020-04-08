В Бурятии сгорели сельский клуб и библиотека













Сегодня в 12 часов дня на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в улусе Загустай Кижингинского района Бурятии. Пожар произошёл в здании, в котором размещена администрация Чесанского Сомона, сельский клуб и библиотека.На момент прибытия пожарных здание было объято огнём полностью. К тушению были привлечены силы двух пожарных частей 11-го Хоринского отряда противопожарной службы Бурятии, добровольные пожарные улусов Загустай и Могсохон. Всего работало 15 человек и девять единиц техники.Работы по полной ликвидации пожара ещё ведутся.- По оперативной информации здание площадью 560 кв.м. удалось частично отстоять: распространение огня на помещение администрации и пристроенную к ней котельную удалось предотвратить, но уничтожены помещения сельского клуба и библиотеки. Тушение пожара осложнялось отделкой здания металлопрофилем. Причина пожара устанавливается, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.