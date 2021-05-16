В Бурятии сгорели магазин и склад техники

Пожар произошёл ночью
В 02.27 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что в селе Курумкан Курумканского района загорелось здание магазина и склад бытовой техники.
На момент прибытия первого подразделения горели кровли магазина и склада.
В результате пожара огнем уничтожены здание магазина и склад бытовой техники на общей площади 330 кв. м. Пожар ликвидирован в 04.54. Предварительно причиной пожара стал поджог, сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.
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