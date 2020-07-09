Три года назад сгорела половина села Черёмушки
Взамен сгоревшего дома культуры в селе Черёмушки Прибайкальского района построили новое здание, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.
На страшном пожаре в апреле 2017 года, когда было уничтожено 19 жилых домов, сгорел также сельский клуб. В селе проживают 100 жителей, в основном пенсионного возраста. Работающее население занято в лесной отрасли, а также трудится на базах отдыха, расположенных вокруг озера Котокель.
Кроме сельского клуба, других общественных мест в селе нет. Жители Черемушек обратились с просьбой восстановить здание Дома культуры. Здесь проходили представления и концерты, праздники, кружки, встречи с артистами, собрания.
В мае 2019 года началось строительство здания, которое проходило до ноября 2019 года. Строительство велось за счёт спонсорских средств.
Площадь здания 66 кв.м., отопление электрическое, имеется пожарная сигнализация.
На сегодняшний день здание клуба пока не функционирует, соответственно, не работают кружки и любительские клубы. Но работа по оформлению документов на здание уже завершилась, торжественное открытие планируется осенью.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля 2017 года крупный пожар едва не уничтожил село Черёмушки. Возгорание произошло из-за пала травы и быстро распространилось из-за штормового ветра. Уничтожено 28 строений, в том числе 20 жилых домов (половина всего села), 30 огромными усилиями удалось спасти. В тушении была задействована и авиация МЧС. На место ЧП дважды приезжал глава МЧС России.
В том же году во время визита в Бурятию с Черёмушками по видеосвязи общался президент Владимир Путин.
Дома для потерявших кров людей построили быстро, в том числе же году. Половина села получила название Новые Черёмушки.
В Бурятии сгоревший дом культуры отстроили спонсоры
Общество, Фото:
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