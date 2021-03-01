За год обнаружили более 180 фальшивых купюр
Сотрудники банков в Иркутской области в 2020 году выявили 183 фальшивые банкноты. Большинство из них — это купюры номиналом 5 000 рублей образца 1997 года. Помимо пятитысячных купюр выявлено 11 фальшивок номиналом 50, 500, 1 000 и 2 000 рублей, а также одна монета номиналом 5 рублей, сообщили в пресс-службе Отделения Банка России по Иркутской области.
Чаще всего сотрудники банков сталкиваются с фальшивыми купюрами при рассчетно-кассовом обслуживании клиентов.
- Обычно мошенники сбывают фальшивки при бытовых сделках или наличном расчёте. Этого можно избежать, если знаешь основные защитные признаки. На подлинной банкноте 5 000 рублей есть скрытое изображение сочетания букв «РР» на ленте с орнаментом. Их можно увидеть, если рассматривать банкноту под острым углом к поверхности и против источника света. В зависимости от положения банкноты видны будут или светлые буквы на тёмном фоне, или тёмные на светлом, — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.
В Иркутской области выявили фальшивую монету в 5 рублей
Происшествия, Фото:
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