Дальнобойщика спасли полицейские и сотрудники МЧС
В Иркутской области пять дней сотрудники полиции и МЧС оказывали помощь в обогреве и ремонте большегруза дальнобойщику из Ростова-на-Дону.
8 января на 268 километре автодороги «Иркутск – Усть-Ордынский - Качуг» у дальнойбойщика сломался автомобиль «Рено». В 30-градусный мороз на безлюдной дороге он остался без тёплых вещей и продуктов.
Оказать помощь прибыли инспекторы ДПС и сотрудники пожарной части. Пять дней водителю помогали с ремонтом машины, привозили необходимые запчасти, а также доставляли тёплые вещи и продукты питания.
Накануне из Иркутска были доставлены необходимые детали для ремонта компрессора. После этого ростовчанин смог продолжить путь. Он заехал в посёлок Качуг и поблагодарил своих спасителей за неравнодушие, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области дальнобойщик застрял на морозе без еды
Происшествия, Фото:
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